वैश्विक शेयर बाजार रैंकिंग में भारत सातवें स्थान पर फिसला, दक्षिण कोरिया निकला आगे

वजह AI और चिप कंपनियों ने कोरिया को दिलाई बढ़त दक्षिण कोरिया के बाजार को इस साल AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर से बड़ा फायदा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरियाई बाजार के वैल्यूएशन में 2026 में अब तक 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनिक्स जैसी बड़ी कंपनियां इस तेजी की प्रमुख वजह रही हैं। इसी तरह ताइवान को भी चिप निर्माता कंपनी TSMC से मजबूती मिली है। इन बड़ी कंपनियों ने दोनों बाजारों की कुल वैल्यू बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

गिरावट भारत का बाजार 11 प्रतिशत गिरा भारतीय शेयर बाजार इस साल दबाव में रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अब तक भारतीय बाजार करीब 11 प्रतिशत गिर चुका है। वहीं दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 99 प्रतिशत और ताइवान का प्रमुख बाजार सूचकांक 55 प्रतिशत तक चढ़ा है। अमेरिका का टेक्नोलॉजी आधारित नैस्डैक इंडेक्स भी 21 प्रतिशत बढ़ा है। लगातार कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत की वैश्विक बाजार रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है।

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