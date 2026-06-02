IPL 2026 में इन गेंदबाजों ने दिए 30 से अधिक छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कुल 27,450 रन बने। यह एक संस्करण में बने सर्वाधिक रनों का नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इसी क्रम में गेंदबाज बेहद महंगे साबित हुए। कगिसो रबाडा से लेकर जसप्रीत बुमराह जैसे नामी गेंदबाजों भी इस सीजन में महंगे साबित हुए। इन दिग्गजों के खिलाफ भी बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। इस बीच 2026 में 30 या उससे अधिक छक्के देने वाले गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 कगिसो रबाडा (40 छक्के) गुजरात टाइटंस (GT) के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने अपनी गेंदबाजी में इस सीजन में 40 छक्के और 60 चौके दिए। वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के देने वाले गेंदबाज बने। इस सीजन में रबाडा ने 9.68 की इकॉनमी रेट के साथ 626 रन दिए। उन्होंने 17 मैचों में 21.58 की औसत और 9.68 की इकॉनमी रेट से कुल 29 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें पर्पल कैप मिली। फाइनल में उन्होंने एक विकेट लिया।

#2 राशिद खान (36 छक्के) रबाडा के साथी गेंदबाज राशिद खान ने इस सीजन में 36 छक्के पिटाए। इस लेग स्पिनर ने 17 मैचों में हिस्सा लिया, जिसमें 9.07 की इकॉनमी रेट के साथ 341 गेंदों में 516 रन दिए। IPL 2026 में राशिद ने 17 पारियों में 24.57 की औसत से 21 विकेट अपने नाम किए। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन देकर 4 विकेट लेना रहा। वह इस सीजन में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

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