अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 30 भारतीय ट्रक चालक गिरफ्तार, देश से निकाला जाएगा

अभियान

गिरफ्तार 36 लोग चला रहे थे व्यावसायिक ट्रक

विभाग ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 36 लोग सेमी-ट्रक चला रहे थे, जिसमें 30 भारतीय, 6 मैक्सिको, अल साल्वाडोर और रूस के नागरिक हैं। इन व्यक्तियों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वर्जीनिया सहित राज्यों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक ड्राइवर लाइसेंस थे, हालांकि कुछ के पास कोई वैध ड्राइविंग दस्तावेज नहीं थे। इनमें अधिकांश के पास पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के दौरान जारी किए गए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज थे, लेकिन परमिट अवधि समाप्त थी।