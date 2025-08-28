व्हाट्सऐप ने पेश किया है नया फीचर

व्हाट्सऐप ने पेश किया है नया फीचर, AI से मैसेज लिख सकेंगे यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:23 am Aug 28, 202509:23 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए-नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी ने हाल ही में एक AI-संचालित राइटिंग असिस्टेंट पेश किया है, जो मैसेज लिखने में मदद करता है। यह फीचर अलग-अलग शैलियों जैसे पेशेवर, मजेदार या सहायक अंदाज में टेक्स्ट तैयार करता है। इसके बाद यूजर्स जरूरत पड़ने पर मैसेज को अपनी पसंद के अनुसार एडिट भी कर सकता है, जिससे चैटिंग और आसान बन जाती है।