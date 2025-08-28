व्हाट्सऐप ने पेश किया है नया फीचर, AI से मैसेज लिख सकेंगे यूजर्स
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में लगातार नए-नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स जोड़ रही है। कंपनी ने हाल ही में एक AI-संचालित राइटिंग असिस्टेंट पेश किया है, जो मैसेज लिखने में मदद करता है। यह फीचर अलग-अलग शैलियों जैसे पेशेवर, मजेदार या सहायक अंदाज में टेक्स्ट तैयार करता है। इसके बाद यूजर्स जरूरत पड़ने पर मैसेज को अपनी पसंद के अनुसार एडिट भी कर सकता है, जिससे चैटिंग और आसान बन जाती है।
फीचर ऐसे करता है काम
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्तिगत चैट या ग्रुप चैट में नया पेंसिल आइकन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही AI आपकी मदद करेगा और अलग-अलग अंदाज में टेक्स्ट का सुझाव देगा। मैसेज तैयार होने के बाद यूजर उसे एडिट भी कर सकता है। इससे लोगों को हर स्थिति के लिए उपयुक्त मैसेज बनाने में आसानी होगी। यह टूल खासतौर पर उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है, जिन्हें सही शब्द चुनने में दिक्कत होती है।
उपलब्धता और अन्य बातें
यह फीचर फिलहाल केवल आ अंग्रेजी भाषा में और अमेरिका के यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक इसे अन्य भाषाओं और देशों में भी लाया जाएगा। गोपनीयता को लेकर कंपनी का दावा है कि यह तकनीक मेटा की प्राइवेट प्रोसेसिंग प्रणाली पर आधारित है, जिससे किसी तीसरे व्यक्ति को मैसेज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि, सवाल यह है कि चैटिंग में इसकी वास्तविक उपयोगिता कितनी होगी।