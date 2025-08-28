सैमसंग 4 सितंबर को एक और अनपैक्ड करेगी आयोजित, क्या कुछ हो सकता है लॉन्च? 

टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग जल्द ही एक और अनपैक्ड इवेंट आयोजित करने जा रही है। यह इवेंट 4 सितंबर को होगा और इसे केवल वर्चुअल तरीके से देखा जा सकेगा। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में गैलेक्सी S25 सीरीज और जुलाई में गैलेक्सी Z फोल्ड 7 तथा Z फ्लिप 7 के लिए बड़े लॉन्च इवेंट किए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कंपनी अपने नए डिवाइस पेश करके ग्राहकों को चौंका सकती है।

घोषणा नए डिवाइसों की संभावित घोषणा रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग इस इवेंट में नए टैबलेट लॉन्च कर सकता है। लीक से पता चला है कि कंपनी गैलेक्सी टैब S11 और S11 अल्ट्रा पर काम कर रही है। इनमें AMOLED स्क्रीन, मीडियाटेक डाइमेंशन 9400 चिप और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। S11 अल्ट्रा में 16GB तक रैम और 11,600mAh बैटरी की चर्चा है। इसके अलावा, गैलेक्सी S25 FE भी आ सकता है, जिसमें बेहतर सेल्फी कैमरा और तेज चार्जिंग होगी।

तरीका कब और कैसे देखें इवेंट? सैमसंग का यह इवेंट 4 सितंबर को लाइवस्ट्रीम किया जाएगा। कंपनी इसे अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर प्रसारित करेगी। भारतीय समयानुसार प्रसारण शाम 03:00 बजे से शुरू होगा, जिसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से देख सकेगा। यह इवेंट पूरी तरह वर्चुअल होगा, इसलिए दर्शक इसे सिर्फ ऑनलाइन ही देख पाएंगे। सैमसंग हर बार की तरह इस बार भी खास अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स को पेश करेगा।