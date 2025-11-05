व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए नया ऐप लॉन्च किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए पेश किया ऐप, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए एक कम्पैनियन ऐप लॉन्च किया है, जो यूजर्स को बिना आईफोन इस्तेमाल किए नोटिफिकेशन देखने, मैसेज पढ़ने, वॉयस मैसेज भेजने और रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। उसने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "यह नया अनुभव आपको अपना आईफोन निकाले बिना ही अपनी चैट पर नजर रखने में मदद करेगा।" यह ऐप मैसेज पर रिप्लाई देने और एक नजर में चैट हिस्ट्री को देखने की सुविधा भी देता है।