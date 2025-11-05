व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए पेश किया ऐप, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधा 

LOADING...
व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए नया ऐप लॉन्च किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 05, 2025
02:57 pm
क्या है खबर?

मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने ऐपल वॉच के लिए एक कम्पैनियन ऐप लॉन्च किया है, जो यूजर्स को बिना आईफोन इस्तेमाल किए नोटिफिकेशन देखने, मैसेज पढ़ने, वॉयस मैसेज भेजने और रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है। उसने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, "यह नया अनुभव आपको अपना आईफोन निकाले बिना ही अपनी चैट पर नजर रखने में मदद करेगा।" यह ऐप मैसेज पर रिप्लाई देने और एक नजर में चैट हिस्ट्री को देखने की सुविधा भी देता है।

सुविधा 

वॉच से ही दे सकेंगे रिप्लाई

व्हाट्सऐप का कहना है कि यूजर आईफोन की तरह ही वॉच पर इमोजी का इस्तेमाल करके मैसेज पर प्रतिक्रिया भी दे पाएंगे। साथ ही यूजर अपनी ऐपल वॉच पर ज्यादा साफ इमेज और स्टिकर भी देख पाएंगे, जिससे समग्र यूजर अनुभव बेहतर होता है। कंपनी ने आश्वासन दिया है कि ऐप के माध्यम से किए गए सभी पर्सनल मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित हैं, जिससे यूजर की गोपनीयता से समझौता नहीं होता है।

उपलब्धता 

ऐप इस्तेमाल के लिए क्या है जरूरी?

नए ऐप का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास वॉचओएस 10 या उसके बाद के वर्जन पर चलने वाला ऐपल वॉच सीरीज 4 या उसके बाद का वर्जन होना जरूरी है। कंपनी ने भविष्य के अपडेट में ऐपल वॉच ऐप में और अधिक सुविधाएं लाने का वादा किया है। व्हाट्सऐप फोन से जुड़ा होने के कारण वॉच जब रेंज से बाहर होगी तो यह ऐप काम नहीं करेगी और यह चैट में वीडियो चलाने की सुविधा नहीं देता।