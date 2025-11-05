OpenAI ने एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया सोरा ऐप, नया फीचर भी जोड़ा 

OpenAI ने एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया सोरा ऐप, नया फीचर भी जोड़ा
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपना लोकप्रिय वीडियो ऐप सोरा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है। अब यूजर सोरा 2 के साथ AI वीडियो बना सकते हैं। फिलहाल यह अमेरिका, कनाडा, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम सहित चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है। AI स्टार्टअप ने पिछले महीने ऐपल ऐप स्टोर पर यह वीडियो ऐप लॉन्च किया था और कुछ ही समय में इसे हजारों यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
फीचर
मिला यह नया फीचर
सोरा को एंड्रॉयड पर लॉन्च के साथ OpenAI ने ऐप में एक नया फीचर 'कैरेक्टर कैमियो' भी जोड़ा है, जिसमें रीयूजेबल अवतार होंगे। कंपनी भविष्य में राइट्स धारकों को लोकप्रिय पात्रों और लोगों के कैमियो के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का विकल्प देने की योजना बना रही है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और साथ ही कमाई का एक अवसर भी मिलेगा। अब नए यूजर्स बिना किसी आमंत्रण कोड के सोरा से जुड़ सकते हैं।
खासियत
क्या है सोरा की खासियत?
सोरा सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो बना सकता है। यह टिक-टॉक की तरह ही AI-जनरेटेड वीडियो की एक फीड प्रदान करता है। इस ऐप में एक 'कैमियो' फीचर भी है, जिससे आप अपनी या अपने दोस्तों का कंटेंट बना सकते हैं। डीपफेक और कॉपीराइट संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए इसकी आलोचना की गई है। इस आलोचना के जवाब में OpenAI ने राइट्स धारकों के लिए अपनी ऑप्ट-आउट नीति को वापस ले लिया।