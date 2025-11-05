OpenAI ने एंड्रॉयड के लिए लॉन्च किया सोरा ऐप, नया फीचर भी जोड़ा 

फीचर

मिला यह नया फीचर

सोरा को एंड्रॉयड पर लॉन्च के साथ OpenAI ने ऐप में एक नया फीचर 'कैरेक्टर कैमियो' भी जोड़ा है, जिसमें रीयूजेबल अवतार होंगे। कंपनी भविष्य में राइट्स धारकों को लोकप्रिय पात्रों और लोगों के कैमियो के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का विकल्प देने की योजना बना रही है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और साथ ही कमाई का एक अवसर भी मिलेगा। अब नए यूजर्स बिना किसी आमंत्रण कोड के सोरा से जुड़ सकते हैं।