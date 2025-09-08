व्हाट्सऐप हुआ डाउन, भारत समेत कई देशों में लाखों यूजर्स प्रभावित

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, व्हाट्सऐप से जुड़ी 54 प्रतिशत समस्याएं सर्वर कनेक्शन से, 24 प्रतिशत डेस्कटॉप वर्जन और 22 प्रतिशत मोबाइल ऐप पर दर्ज की गईं। इससे परेशान यूजर्स ने तुरंत एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी दिक्कतें साझा करनी शुरू कर दीं। कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि अन्य ने सीधे लिखा, 'व्हाट्सऐप डाउन है।' इन प्रतिक्रियाओं से गड़बड़ी की पुष्टि और तेजी से हुई।

पहले भी आ चुका है बड़ा व्यवधान

यह पहली बार नहीं है जब व्हाट्सऐप में तकनीकी गड़बड़ी आई हो। अप्रैल, 2025 में भी ऐप घंटों ऑफलाइन रहा, जब 81 प्रतिशत लोगों को मैसेज भेजने में दिक्कत हुई थी। फरवरी में तो समस्या वैश्विक स्तर पर हुई थी, जब कॉलिंग, मैसेजिंग और व्हाट्सऐप वेब एक्सेस पूरी तरह ठप हो गया था। उस समय 9,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थीं। हालांकि, मौजूदा व्यवधान पर मेटा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।