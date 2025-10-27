ISRO 2 नवंबर अपना सबसे भारी उपग्रह लॉन्च करेगा (तस्वीर: एक्स/@ISROSpaceflight)

क्या काम करेगा ISRO का सबसे भारी उपग्रह? 2 नवंबर को होगा लॉन्च

क्या है खबर?

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और नई ऊंचाई छूने की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2 नवंबर को अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। यह नया सेटेलाइट CMS-03 वजन ही नहीं कई मामलों में भी खास होगा। इसे LVM3-M5 रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आइये जानते हैं लॉन्च के बाद CMS-03 संचार उपग्रह से क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी।