ऐपल मैप्स पर अगले साल से दिखेंगे विज्ञापन, जानिए क्या है योजना 

दूसरों से अलग तरीका अपनाएगी कंपनी

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप स्टोर से परे विज्ञापन लाने की ऐपल की लंबे समय से चर्चा में रही योजना गति पकड़ रही है। इसका उद्देश्य व्यवसायों को ऐपल को भुगतान करने पर मैप्स सर्च परिणामों में अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित होने का एक तरीका देना है। कंपनी इसे अपने तरीके से लागू करना चाहती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बेहतर इंटरफेस डिजाइन से खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखाने की कोशिश करेगी।