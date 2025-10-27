ऐपल मैप्स पर अगले साल से दिखेंगे विज्ञापन, जानिए क्या है योजना
क्या है खबर?
ऐपल का मैपिंग ऐप अगले साल नेविगेशन टूल से आगे बढ़ने जा रहा है। अगले साल से इसमें यूजर्स को विज्ञापन दिखाने की तैयारी है। यह उसके बढ़ते डिजिटल विज्ञापन व्यवसाय में एक बड़ा कदम होगा। आईफोन निर्माता की गूगल मैप्स और अन्य मैपिंग ऐप्स की तरह रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों को सर्च परिणामों में भुगतान करने की अनुमित देने की योजना है। कंपनी पहले से ही ऐप स्टोर में विज्ञापन चलाता है।
तरीका
दूसरों से अलग तरीका अपनाएगी कंपनी
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप स्टोर से परे विज्ञापन लाने की ऐपल की लंबे समय से चर्चा में रही योजना गति पकड़ रही है। इसका उद्देश्य व्यवसायों को ऐपल को भुगतान करने पर मैप्स सर्च परिणामों में अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित होने का एक तरीका देना है। कंपनी इसे अपने तरीके से लागू करना चाहती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके बेहतर इंटरफेस डिजाइन से खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग दिखाने की कोशिश करेगी।
विरोध
आ सकती है यह बड़ी चुनौती
कंपनी को इस कदम के लिए यूजर्स का विरोध भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिष्ठा गोपनीयता और प्रीमियम, विज्ञापन-मुक्त अनुभव के आधार पर बनाई है। ऐपल ने खुद को एंटी-गूगल के रूप में स्थापित करने में साल बिताए हैं और आईफोन का डाटा उसी में रहता है, जैसे अभियान भी चलाए। ऐसे में यूजर सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने आईफोन के लिए पहले ही भारी रकम चुका दी है तो उन्हें विज्ञापन क्यों देखने चाहिए?