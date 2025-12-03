गूगल ने एंड्रॉयड 16 में कौन-कौन से नए फीचर्स जोड़े हैं? 

टेक दिग्गज कंपनी गूगल एंड्रॉयड यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर पेश कर रही है। कंपनी ने बताया है कि एंड्रॉयड 16 के लिए वह कई नए अपडेट ला रही है, जो सबसे पहले पिक्सल डिवाइस पर जारी होंगे। गूगल अब साल में सिर्फ एक बार बड़े अपडेट देने की जगह बीच-बीच में भी नए फीचर लॉन्च करेगा, ताकि यूजर्स को तेज और बेहतर सुविधाएं मिलती रहें।

AI नोटिफिकेशन AI नोटिफिकेशन और फोन को कस्टमाइज करने के नए विकल्प एंड्रॉयड 16 में AI-पावर्ड नोटिफिकेशन समरी मिलेगी, जो लंबे मैसेज और ग्रुप चैट को छोटा ओवरव्यू बनाकर दिखाएगी। नया नोटिफिकेशन ऑर्गनाइजर अपने आप कम जरूरी अलर्ट को ग्रुप करके साइलेंट करेगा। इसके साथ ही यूजर्स को नए आइकन शेप, थीम वाले आइकन और ऐसे ऐप्स को ऑटो-डार्क मोड में बदलने का विकल्प मिलेगा, जिनमें खुद का डार्क थीम मौजूद नहीं होता, जिससे फोन इस्तेमाल करना और भी आसान और आरामदायक महसूस होगा।

कॉल कॉल रीजन, इमोशन कैप्शन और चैट सुरक्षा फीचर भी आए गूगल ने एक नया कॉल रीजन फीचर भी जोड़ दिया है, जिससे यूजर किसी कॉल को 'अर्जेंट' के रूप में मार्क कर सकता है। इसके अलावा, 'एक्सप्रेसिव कैप्शन' साउंड बंद होने पर भी वीडियो या पोस्ट का इमोशन जैसे (दुःख) या (खुशी) दिखाएंगे। अनजान नंबर से ग्रुप चैट में जोड़े जाने पर अब एक चेतावनी मिलेगी, जिससे यूजर तुरंत चैट छोड़ने, ब्लॉक करने या रिपोर्ट करने का विकल्प चुन सकेगा।

Advertisement