माइक्रोसॉफ्ट की खामी से हवाई अड्डों पर बिगड़ा चेक-इन सिस्टम, यात्रियों की लगी कतार

माइक्रोसॉफ्ट की एक बड़ी खराबी ने पूरे भारत में हवाई अड्डों के संचालन को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे कई एयरलाइंस को मैनुअल चेक-इन का सहारा लेना पड़ा और यात्रियों की लंबी कतार लग गई। समस्या तब शुरू हुई, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्विसेज में एक वैश्विक समस्या के कारण हवाई अड्‌डो के IT सिस्टम क्रैश हो गए। इससे एयरलाइंस द्वारा चेक-इन और बोर्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में बाधा उत्पन्न हुई।

असर ऑनलाइन कामकाज पर पड़ा असर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्विसेज की खराबी से इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं, और देशभर के हवाई अड्डों पर उनके काउंटर बंद हो गए। डिजिटल सिस्टम ठप होने के कारण एयरलाइन कर्मचारियों के पास मैनुअल रूप से दस्तावेजों की जांच के साथ चेक-इन करने की प्रक्रिया पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इससे बोर्डिंग पास जारी करने से लेकर सामान की जांच तक, सब कुछ धीमा हो गया।

सुधार दोपहर तक सुधरी स्थिति एयरलाइंस के लिए यह व्यवधान सुबह के समय हुआ, जब ट्रैफिक अपने चरम पर होता है। इससे कई उड़ान देरी से रवाना हुईं। एयरलाइंस ने पुष्टि की कि उनके सिस्टम प्रभावित हुए हैं और यात्रियों को जल्दी पहुंचने की सलाह दी। कर्मचारी मैनुअल रूप से बैकलॉग को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे और उड़ानें भी चल रही थीं। दोपहर तक कुछ हवाई अड्डों पर सिस्टम चालू होने के साथ ही स्थिति में सुधार होने लगा।

