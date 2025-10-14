क्या है 'सुपरवुड', जिसे बताया जा रहा स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत लकड़ी?

अमेरिका में एक खास प्रकार की लकड़ी बनाई गई है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वह स्टील से भी कई गुना ज्यादा मजबूत है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, 'सुपरवुड' नाम की नई लकड़ी को इन्वेंटवुड नामक कंपनी ने तैयार किया है। यह कंपनी वैज्ञानिक लियांगबिंग हू द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने इसे सामान्य लकड़ी से 10 गुना ज्यादा मजबूत और 6 गुना हल्का बताया है। इसका उपयोग निर्माण और फर्नीचर बनाने में किया जा सकता है।

तकनीक सुपरवुड की खास तकनीक सुपरवुड को बनाने के लिए सामान्य लकड़ी का रासायनिक उपचार किया जाता है और फिर उस पर गर्म दबाव डाला जाता है। इससे लकड़ी की मजबूती और टिकाऊपन बहुत बढ़ जाती है। कंपनी के अनुसार, यह सामान्य लकड़ी से 20 गुना ज्यादा मजबूत और डेंट के प्रति 10 गुना ज्यादा प्रतिरोधी है। यह फफूंद, कीड़े और आग के प्रति भी ज्यादा सुरक्षित है, जिससे यह लंबे समय तक टिकने वाला पर्यावरण-अनुकूल विकल्प बन जाता है।

खासियत हल्की, टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर सुपरवुड सामान्य लकड़ी की तुलना में 6 गुना हल्की है, जिससे इससे बनी इमारतें 4 गुना तक हल्की और भूकंप-रोधी हो सकती हैं। इसका कार्बन उत्सर्जन भी स्टील की तुलना में 90 प्रतिशत कम है, जिससे यह पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प बनता है। कंपनी का कहना है कि इसका लक्ष्य इसे स्टील के समान मजबूत और टिकाऊ बनाना है, ताकि यह निर्माण के क्षेत्र में नया विकल्प बन सके।