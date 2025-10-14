आंध्र प्रदेश सरकार दक्षिण एशिया की पहली क्वांटम वैली बना रही है (तस्वीर: फ्रीपिक)

आंध्र प्रदेश बनाएगा दक्षिण एशिया की पहली क्वांटम वैली, IT मंत्री ने किया खुलासा

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश सरकार दक्षिण एशिया की पहली क्वांटम वैली बनाने की तैयारी कर रही है। इसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत अमरावती में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का यह मिशन अप्रैल, 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत वित्त वर्ष 2031 तक 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम में 1Gw क्षमता का डाटा सेंटर विकसित करने के लिए गूगल के साथ एक MOU किया है।