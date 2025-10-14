आंध्र प्रदेश बनाएगा दक्षिण एशिया की पहली क्वांटम वैली, IT मंत्री ने किया खुलासा
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश सरकार दक्षिण एशिया की पहली क्वांटम वैली बनाने की तैयारी कर रही है। इसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के तहत अमरावती में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार का यह मिशन अप्रैल, 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत वित्त वर्ष 2031 तक 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम में 1Gw क्षमता का डाटा सेंटर विकसित करने के लिए गूगल के साथ एक MOU किया है।
योजना
क्वांटम वैली में क्या होगा?
राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री नारा लोकेश ने मनीकंट्रोल से बातचीत में कहा, "भारत का पहला 158 क्यूबिट कंप्यूटर जनवरी में ही आंध्र प्रदेश आ रहा है।" जून में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के अधिकारियों ने अमरावती में क्वांटम वैली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए योजनाएं तैयार की थी। इसमें एक समर्पित क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर, अनुसंधान पार्क और नए शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 1 जनवरी, 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य है।
पहल
राज्य की पहल पर क्या बोले मंत्री?
IT मंत्री लोकेश ने कहा, "हम आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हम इन फंडों (NQM) तक पहुंच बनाना चाहते हैं और एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार धन मुहैया कराने को तैयार है, लेकिन कोई भी अन्य राज्य यह पहल नहीं कर रहा है। किसी अन्य राज्य या मुख्यमंत्री ने इस बारे में बात तक नहीं की है।