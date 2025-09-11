बाइटडांस के इमेज बनाने वाले नए AI मॉडल की क्या है खासियत? 

टिक-टॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने अब सीड्रीम 4.0 नामक नया इमेज जेनरेशन और एडिटिंग टूल लॉन्च किया है। बाइटडांस का दावा है कि यह गूगल डीपमाइंड के लोकप्रिय जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज से कई मामलों में बेहतर है। खासतौर पर स्थिरता, सटीकता और एडिटिंग क्षमता के कारण यह टूल सीधा मुकाबला कर रहा है और यूजर्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

खासियतें सीड्रीम 4.0 की खासियतें और कीमत सीड्रीम 4.0 में पिछले वर्जन की तुलना में काफी सुधार किए गए हैं। इसमें सीड्रीम 3.0 की टेक्स्ट-टू-इमेज क्षमता और सीडएडिट 3.0 की एडिटिंग क्षमता को जोड़ा गया है। नया आर्किटेक्चर इसे दस गुना तेज बनाता है, जिससे इमेज तुरंत तैयार हो जाती है। कंपनी ने इसकी कीमत पहले जैसी (प्रति 1,000 जेनरेशन पर 30 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,500 रुपये) ही रखी है। वैश्विक प्लेटफॉर्म Fal.ai पर इसकी दर प्रति इमेज केवल 0.03 डॉलर है।

बाजार प्रतिस्पर्धा और बाजार की स्थिति गूगल का जेमिनी 2.5 फिलहाल लीडरबोर्ड में शीर्ष पर है, जबकि सीड्रीम 4.0 का आधिकारिक मूल्यांकन अभी बाकी है। बाइटडांस का दावा है कि उनके आंतरिक परीक्षणों में यह टूल गूगल को कई संकेतकों में पीछे छोड़ चुका है। चीन में भी यह क्षेत्र बेहद प्रतिस्पर्धी है, जहां कुआईशो टेक्नोलॉजी और टेनसेंट होल्डिंग्स जैसी बड़ी कंपनियां AI इमेज और वीडियो जनरेटर विकसित कर रही हैं। ऐसे में सीड्रीम 4.0 का लॉन्च बाइटडांस को नई बढ़त दे सकता है।