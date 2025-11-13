क्या है जैक डॉर्सी का 'डिवाइन' ऐप, जो लूप वीडियो वापस लाने की कोशिश कर रहा?
क्या है खबर?
ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डॉर्सी निवेश कर वीडियो शेयरिंग ऐप वाइन के दौर को फिर से जीवित कर रहे हैं। उनके सहयोग से बना नया ऐप 'डिवाइन' वाइन के बंद होने से पहले बनाए गए करीब 1 लाख पुराने 6-सेकंड वाले वीडियो दिखाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंटेंट के बढ़ते दौर में यह ऐप यूजर्स को एक बार फिर पुरानी वाइन जैसा असली और सरल अनुभव देगा। इसमें लोग पुराने वीडियो देखने के साथ अपने नए वीडियो भी पोस्ट कर सकेंगे।
खासियत
डिवाइन की खासियत और AI सुरक्षा
डिवाइन सिर्फ पुरानी यादें देखने का साधन नहीं है, बल्कि यह यूजर्स को प्रोफाइल बनाकर नए वाइन जैसे वीडियो अपलोड करने की सुविधा भी देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐप संदिग्ध जनरेटिव AI कंटेंट को पहचानकर उसे पोस्ट होने से रोक देता है, ताकि प्लेटफॉर्म पर केवल असली और मानव द्वारा बनाए गए वीडियो ही दिखें। इससे यूजर्स को एक सुरक्षित और वास्तविक वीडियो अनुभव मिलता है।
निर्माण
ऐप का निर्माण और पुराने डाटा की बहाली
डिवाइन बनाने के लिए ट्विटर के शुरुआती कर्मचारी रैबल ने वाइन के आर्काइव से बड़े बाइनरी बैकअप फाइल्स को निकालकर लाखों वीडियो फिर से तैयार किए। उन्होंने लगभग 60,000 क्रिएटर्स के करीब 2 लाख वीडियो रिस्टोर किए और पुराने यूजर्स के लिए नए प्रोफाइल भी बनाए। वाइन क्रिएटर्स चाहे तो अपने पुराने कंटेंट हटवा सकते हैं या अकाउंट वापस लेकर नए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऐप मानव निर्मित वीडियो सत्यापित करने के लिए खास तकनीक का उपयोग करता है।
उपलब्धता
उपलब्धता और डोर्सी की भविष्य दृष्टि
डिवाइन ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पर diVine.video के जरिए आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नोस्ट्र नाम के ओपन सोर्स सिस्टम पर चलता है, जिससे डेवलपर्स चाहें तो अपने अलग ऐप और सर्वर बना सकते हैं। जैक डोर्सी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म बिना किसी बड़े बिजनेस दबाव के आजाद और समुदाय-आधारित सोशल अनुभव को बढ़ावा देता है। AI के बढ़ते दौर में डिवाइन का मकसद यूजर्स को असली, मानव-निर्मित और सुरक्षित सोशल अनुभव देना है।