OpenAI ने ChatGPT 5.1 किया लॉन्च, जानिए क्या है नए वर्जन की खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने आज (13 नवंबर) अपने AI चैटबॉट ChatGPT का नया वर्जन ChatGPT-5.1 लॉन्च किया है। यह लॉन्च GPT-5 आने के सिर्फ 3 महीने बाद हुआ है। कंपनी का कहना है कि यह नया मॉडल पहले से ज्यादा समझदार है, बेहतर तरीके से बातचीत करता है और यूजर की बात को जल्दी समझता है। नया अपडेट 2 वेरिएंट (GPT-5.1 इंस्टेंट और GPT-5.1 थिंकिंग) में उपलब्ध कराया गया है।

खासियतें GPT-5.1 इंस्टेंट की मुख्य खासियतें GPT-5.1 इंस्टेंट अब पहले से ज्यादा सरल, समझदार और यूज़र्स की बात मानने वाला हो गया है। OpenAI के मुताबिक, अब आप आसानी से चैट का लहजा बदल सकते हैं ताकि जवाब आपकी पसंद के हिसाब से मिलें। कंपनी ने बताया कि यह नया मॉडल अपने आप ज्यादा स्वाभाविक तरीके से बात करता है और शुरुआती टेस्ट में इसके जवाब साफ, मददगार और कई बार हल्के-फुल्के मजेदार भी लगे हैं।

क्षमताएं GPT-5.1 थिंकिंग मॉडल और नई क्षमताएं OpenAI का GPT-5.1 थिंकिंग मॉडल अब पहले से ज्यादा समझदारी से काम करता है। यह आसान सवाल हो या मुश्किल काम, दोनों में बेहतर तरीके से जवाब देता है। गणित और कोडिंग जैसे कठिन सवालों में यह सोच-समझकर ज्यादा सही उत्तर देता है। OpenAI के मुताबिक, यह मॉडल अब कम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है और बातें साफ-साफ समझाता है, ताकि तकनीकी चीजें भी आम लोग आसानी से समझ सकें।

अन्य अन्य नए फीचर OpenAI ने ChatGPT-5.1 ऑटो भी पेश किया है, जो हर प्रश्न को अपने आप सबसे उपयुक्त मॉडल पर भेज देगा, ताकि यूजर्स को अलग से कोई मॉडल चुनने की जरूरत न पड़े। कंपनी का कहना है कि यह अपडेट सभी मॉडलों की क्षमता और उपयोगिता दोनों को बेहतर बनाता है। कंपनी ने आश्वासन दिया कि ChatGPT-5.1 के जवाब पहले से अधिक स्वाभाविक, साफ और समझने में आसान होंगे, जिससे यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा।