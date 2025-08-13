3I/एटलस क्या है, जिसे कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं एलियन का अंतरिक्ष यान?

अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने सौरमंडल से पृथ्वी की तरफ आ रहे खतरे की आशंका जताई है। हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब का मानना है कि 3I/एटलस नामक अंतरतारकीय पिंड कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक एलियन 'मदरशिप' यानी अंतरिक्ष यान हो सकता है। यह पिंड 1 जुलाई को चिली में नासा-फंडेड एटलस टेलीस्कोप से खोजा गया था। लोएब ने विश्व नेताओं से अपील की है कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत एक वैश्विक कार्ययोजना तैयार की जाए।

3I/एटलस 3I/एटलस क्या है? 3I/एटलस हमारे सौरमंडल में प्रवेश करने वाला केवल तीसरा अंतरतारकीय पिंड है। वैज्ञानिक इसे करीब से देख रहे हैं और ज्यादातर खगोलविद इसे धूमकेतु मानते हैं। हालांकि, लोएब का कहना है कि इसकी गति, कक्षा और संरचना इसे सामान्य धूमकेतु से अलग बनाती है। यह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा असामान्य है, जो किसी प्राकृतिक पिंड में नहीं देखी जाती।

वजह खतरे की वजह क्या है? लोएब का मानना है कि यह पिंड एलियन तकनीक का हिस्सा हो सकता है, जो पृथ्वी के लिए संभावित खतरा है। उनका कहना है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जलवायु परिवर्तन और एस्ट्रोयड के टकराव पर तो चर्चा करती है, लेकिन एलियन खतरे पर कोई नीति नहीं है। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की मांग की है, जो ऐसे पिंडों के गुण और इरादे का आकलन कर समय रहते कार्रवाई करे, ताकि नुकसान को रोका जा सके।