TRAI ने डिजिटल कनेक्टिविटी का पता लगाने के संपत्तियों की रेटिंग का मैनुअल जारी किया है

TRAI ने जारी किया संपत्तियों के आकलन का मैनुअल, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी

क्या है खबर?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग हेतु मैनुअल जारी किया। यह देश का पहला मानकीकृत फ्रेमवर्क है, जो यह मूल्यांकन करता है कि इमारतें उच्च गति और विश्वसनीय डिजिटल पहुंच के लिए प्रभावी रूप से कितनी सुसज्जित हैं। 80 प्रतिशत से अधिक मोबाइल डाटा का उपयोग घर के अंदर ही किया जाता है। 4G और 5G के हाई फ्रिक्वेंसी बैंड सिग्नल अक्सर आधुनिक समय की निर्माण सामग्री के कारण कमजोर हो जाते हैं।