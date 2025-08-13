TRAI ने जारी किया संपत्तियों के आकलन का मैनुअल, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी
क्या है खबर?
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग हेतु मैनुअल जारी किया। यह देश का पहला मानकीकृत फ्रेमवर्क है, जो यह मूल्यांकन करता है कि इमारतें उच्च गति और विश्वसनीय डिजिटल पहुंच के लिए प्रभावी रूप से कितनी सुसज्जित हैं। 80 प्रतिशत से अधिक मोबाइल डाटा का उपयोग घर के अंदर ही किया जाता है। 4G और 5G के हाई फ्रिक्वेंसी बैंड सिग्नल अक्सर आधुनिक समय की निर्माण सामग्री के कारण कमजोर हो जाते हैं।
जरूरत
जरूरी है इनडोर कनेक्टिविटी
निर्माण सामग्री के कारण नेटवर्क पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दैनिक डिजिटल सेवाओं के लिए मजबूत इन-बिल्डिंग नेटवर्क आवश्यक हो गए हैं। कमजोर इनडोर कनेक्टिविटी सीधे उपभोक्ता अनुभव और सेवा की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है। डिजिटल कनेक्टिविटी विनियमन, 2024 के लिए संपत्तियों की रेटिंग के तहत विकसित यह मैनुअल डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग एजेंसियों (DCRAs) के लिए एक समान मूल्यांकन पद्धति स्थापित करता है।
फायदा
रेटिंग से मिलेंगे कई फायदे
यह संपत्ति प्रबंधकों और सेवा प्रदाताओं के लिए भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, उसे लागू करने और बनाए रखने हेतु एक संदर्भ ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह संपत्ति रेटिंग पारदर्शी, मानकीकृत मानदंड भी परिभाषित करता है, जिसमें फाइबर की तैयारी, भवन के अंदर मोबाइल कवरेज, वाई-फाई कवरेज, ब्रॉडबैंड स्पीड और यूजर अनुभव शामिल हैं। साथ ही खरीदारों, किरायेदारों को वास्तविक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।