नोनसेक पर हाल ही में बड़ा साइबर हमला हुआ है

चीन की साइबर सुरक्षा कंपनी में सेंधमारी से भारत का कौन-सा अहम डाटा हुआ लीक?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:56 pm Nov 13, 202504:56 pm

क्या है खबर?

चीन की एक बड़ी साइबर सुरक्षा कंपनी 'नोनसेक' पर हाल ही में बड़ा साइबर हमला हुआ है। इस सेंधमारी में कंपनी के सर्वर में रखा भारत से जुड़े कई संवेदनशील डाटा भी लीक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोनसेक के पास भारतीय आव्रजन रिकॉर्ड और डिजिटल ढांचे से जुड़ी फाइलें मौजूद थीं। इस घटना में 20 से ज्यादा देशों से जुड़े कथित सरकारी हैकिंग अभियानों की जानकारी भी उजागर हुई, जिससे चीन की साइबर गतिविधियों की गंभीरता सामने आई।