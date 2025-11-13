दीपिंदर गोयल ने LAT एयरोस्पेस के पहले इलेक्ट्रिक फिक्स्ड-विंग ड्रोन का किया अनावरण 

जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने आज (13 नवंबर) अपने नए स्टार्टअप LAT एयरोस्पेस का पहला इलेक्ट्रिक फिक्स्ड-विंग UAV (ड्रोन) दिखाया है। यह ड्रोन कुछ ही महीनों में शुरू से बनाया गया है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी फोटो और वीडियो शेयर करते हुए बताया कि यह उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार है। बता दें, इस प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे छोटे विमान बनाना है जो कम जगह से आसानी से उड़ान भर सकें और उतर सकें।

विशेषताएं नए मॉडल की उड़ान क्षमता और विशेषताएं गोयल के मुताबिक यह ड्रोन 40 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसका लिफ्ट नंबर 5 है, जो आम विमानों से लगभग दोगुना है। यह ड्रोन 60 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज इतनी है कि यह मुंबई से पुणे तक अपने आप उड़ सकता है। गोयल ने कहा कि इसका जमीन पर चलने वाला परीक्षण पूरा हो चुका है और अब टीम इसे आसमान में उड़ाने की तैयारी कर रही है।

प्रगति LAT एयरोस्पेस की प्रगति और शोध जनवरी, 2025 में स्थापित LAT एयरोस्पेस ऐसे नए विमानों पर काम कर रही है जो बहुत कम जगह में उड़ान भर सकें और उतर सकें। कंपनी ने सिर्फ 10 महीनों में काफी अच्छा विकास किया है और अब हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक इंजन तकनीक पर भी गहराई से काम कर रही है। इसके साथ ही, कंपनी ने गैस टर्बाइन इंजन तैयार करने के लिए एक नई विशेषज्ञ टीम बनाई है ताकि भविष्य के विमानों को और बेहतर बनाया जा सके।