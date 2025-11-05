सर्दी में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या होगा नुकसान 

सर्दी में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या होगा नुकसान
क्या है खबर?
ठंड का मौसम आ चुका है और ज्यादातर जगह पर एयर कंडीशनर (AC) चलना बंद हो गए हैं। उपयोग नहीं होने के कारण कई लोगों सुरक्षा की दृष्टि से इसे कपड़े या कवर से ढक देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर उनका AC धूल-गंदगी और अन्य किसी तरह के नुकसान से बचा रहेगा, जबकि ऐसा करने से यह उल्टा खराब हो सकता है। आइये जानते हैं कि AC को कवर करने से क्या नुकसान हो सकते हैं।
इनडोर यूनिट
इनडोर यूनिट को ढकने से होंगे ये नुकसान
AC इनडोर यूनिट को कवर करने से अंदर हवा का प्रवाह बंद हो जाता है। इससे सर्दी से जमा नमी सूखती नहीं है, जिससे फफूंदी और बैक्टीरिया पनपते हैं। नमी कॉइल और फिल्टर को खराब कर सकती है, जिससे गर्मी में कूलिंग कम हो जाती है। मेटल बॉडी और कॉइल्स लगातार नमी में रहने पर जंग पकड़ लेती हैं। इसके अलावा कवर के अंदर छिपकली या चूहे अपना ठिकाना बना लेते हैं और वायरिंग या पाइप को काट सकते हैं।
आउटडोर यूनिट
आउटडोर यूनिट ढकने पर क्या होगा?
कई लोग आउटडोर यूनिट को भी कवर कर देते हैं, ताकि उसे धूल या ओस से बचाया जा सके, लेकिन ऐसा करने से कंडेंसर और मोटर में नमी जमा हाेने से नुकसान हो सकता है। आउटडोर यूनिट इस तरह से डिजाइन की गई होती है कि उस पर बारिश, धूप या ठंडी का कोई असर नहीं पड़ता। सर्दियों में कभी-कभी AC काे फैन मोड पर 10-15 मिनट तक चलाना सही रहता है। इससे उसके अंदर जमा नमी सूख जाएगी।