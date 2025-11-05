सर्दी में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या होगा नुकसान 

सर्दी में AC को कवर करने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं

क्या है खबर?

ठंड का मौसम आ चुका है और ज्यादातर जगह पर एयर कंडीशनर (AC) चलना बंद हो गए हैं। उपयोग नहीं होने के कारण कई लोगों सुरक्षा की दृष्टि से इसे कपड़े या कवर से ढक देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर उनका AC धूल-गंदगी और अन्य किसी तरह के नुकसान से बचा रहेगा, जबकि ऐसा करने से यह उल्टा खराब हो सकता है। आइये जानते हैं कि AC को कवर करने से क्या नुकसान हो सकते हैं।