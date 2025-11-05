माइक्रोसॉफ्ट 15 देशों में शुरू करेगी डाटा प्रोसेसिंग, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट इस साल के अंत तक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) से शुरू होकर 15 देशों में माइक्रोसॉफ्ट 263 कोपायलट इंटरैक्शन के लिए इन-कंट्री डाटा प्रोसेसिंग शुरू करेगी। यह सरकारों और अत्यधिक विनियमित उद्योगों की सॉवरेन डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नियंत्रण की मांग को पूरा करेगा। 2026 में कनाडा, जर्मनी, इटली, मलेशिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 11 और देशों में ग्राहकों के लिए इस सुविधा का विस्तार करेगी।
फायदा
कोपायलट को प्रदर्शन में होगा सुधार
कंपनी के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, देश में प्रोसेसिंग के साथ कोपायलट इंटरैक्शन देश की सीमाओं के भीतर स्थित डाटा सेंटर्स में प्रोसेस किए जाते हैं। इसके अलावा, देश में डाटा प्रोसेसिंग में देरी को कम करके प्रदर्शन में सुधार कर सकती है, जिससे कोपायलट का अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। बदले में सरकारों के पास इनकी निगरानी करने के लिए शासन, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन के लिए अतिरिक्त विकल्प होंगे।
बयान
डाटा प्रोसेसिंग को लेकर कंपनी ने क्या कहा?
ऑफिस 365 एंटरप्राइज और क्लाउड इंजीनियरिंग के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष पॉल लॉरिमर ने कहा, "हमारा सिद्धांत स्पष्ट है, आपका डाटा, आपका नियंत्रण। चाहे आप कहीं भी काम करें।" उन्होंने कहा कि स्थानीय निवास से लेकर माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट के लिए देश में प्रोसेसिंग तक कंपनी एक ऐसी दुनिया के लिए मानक स्थापित कर रहा है, जहां नवाचार और संप्रभुता साथ-साथ चलते हैं, जो रणनीतिक निवेश और AI के भविष्य के लिए डिजाइन किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है।"