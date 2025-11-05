माइक्रोसॉफ्ट इस साल के अंत तक 15 देशों में इन-कंट्री डाटा प्रोसेसिंग शुरू करेगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट 15 देशों में शुरू करेगी डाटा प्रोसेसिंग, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट इस साल के अंत तक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम (UK) से शुरू होकर 15 देशों में माइक्रोसॉफ्ट 263 कोपायलट इंटरैक्शन के लिए इन-कंट्री डाटा प्रोसेसिंग शुरू करेगी। यह सरकारों और अत्यधिक विनियमित उद्योगों की सॉवरेन डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नियंत्रण की मांग को पूरा करेगा। 2026 में कनाडा, जर्मनी, इटली, मलेशिया, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 11 और देशों में ग्राहकों के लिए इस सुविधा का विस्तार करेगी।