व्हाट्सऐप पर तेजी से बढ़ रहा वेडिंग इनवाइट स्कैम, जानिए कैसे दिया जा रहा अंजाम 

शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ऑनलाइन फ्रॉड सामने आ रहा है, जिसे वेडिंग इनवाइट स्कैम नाम दिया गया है। रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजने के लिए ज्यादातर लोग व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। उनकी यही आदत ठगी करने का जरिया बन गई है, जिससे निजी और वित्तीय जानकारी चोरी की जा रही है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप पर शादी के निमंत्रण कार्ड से कैसे फ्रॉड हो रहा है।

तरीका इस तरह किया जा रहा स्कैम यह स्कैम अनजान नंबर या किसी नकली परिचित के नंबर से आए व्हाट्सऐप मैसेज से शुरू होता है। इसका लहजा दोस्ताना और जरूरी होता है। इसमें डाउनलोड करने के लिए एक PDF फाइल या शादी का विवरण देखने के लिए लिंक हो सकता है। अटैचमेंट एक निमंत्रण पत्र की जैसी इमेज लगती है। असल में फाइल का नाम अक्सर .apk से खत्म होता है या उसमें कोई वायरस छिपा होता है। APK एंड्रॉयड पर धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है।

APK APK फाइल का क्या है खतरा? जब आप APK को खोलने की कोशिश करते हैं, तो फोन अज्ञात स्रोतों से ऐप्स इंस्टॉल करने की अनुमति मांग सकता है। अगर, आप अनुमति देते हैं तो खतरनाक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। कुछ मामलों में ऐप एक्सेसिबिलिटी या नोटिफिकेशन एक्सेस का अनुरोध करता है। इससे ऐप को नोटिफिकेशन पढ़ने, स्क्रीन कंटेंट कैप्चर करने, टैप का अनुकरण करने या ओवरले अटैक करने की अनुमति देती हैं, जो आपको नकली विंडो में क्रेडेंशियल दर्ज करने के लिए प्रेरित करते हैं।

नुकसान क्या-क्या कर सकता है साइबर अपराधी? आपके फोन में पहुंचने के बाद साइबर अपराधी OTP कैप्चर करने के लिए आपके SMS और नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। साथ ही पासवर्ड और बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करने, स्क्रीनशॉट लेने, बैंकिंग या UPI ऐप खोल कर और इंटरसेप्ट किए गए OTP या सेशन टोकन का इस्तेमाल करके ट्रांसफर शुरू करने, कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट कर जानने वालों निमंत्रण भेज सकता है। धोखाधड़ी या ब्लैकमेल करने के लिए फोटो, दस्तावेज और पहचान डेटा चुरा सकता है।