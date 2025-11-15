LOADING...
अरट्‌टई में जल्द ही अनिवार्य एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा मिलेगी

श्रीधर वेंबू ने की अरट्‌टई में बड़ा सुरक्षा अपग्रेड मिलने की पुष्टि, जानिए क्या कहा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 15, 2025
12:58 pm
क्या है खबर?

जोहो के सह-संस्थापक श्रीधर वेंबू ने कंपनी के घरेलू मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अरट्टई को अपने पूरे सिस्टम में अनिवार्य एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) मिलने की पुष्टि की है। यह बदलाव ऐप के लॉन्च के बाद से अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स में से एक है। एक्स पोस्ट में उन्होंन बताया कि टीम ने एन्क्रिप्शन को पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत वन-टू-वन चैट से होगी और उसके तुरंत बाद इसे ग्रुप चैट तक लागू किया जाएगा।

टेस्टिंग 

नए अपग्रेड की चल रही टेस्टिंग 

श्रीधर वेंबू के अनुसार, इस बदलाव के लिए व्यापक पुनर्निर्देशन कार्य और सावधानीपूर्वक आंतरिक परीक्षण की आवश्यकता थी। लगभग 6,000 जोहो कर्मचारी वर्तमान में अपडेटेड वर्जन का परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने ने बताया कि इंजीनियर्स ने शुरुआती परीक्षणों के दौरान सामने आई कई समस्याओं को हल कर लिया है और अब नए वर्जन पर एक और परीक्षण चक्र चल रहा है। अंतिम जांच सुचारू रूप से चलती है तो कुछ ही दिनों में अपडेट जारी होने की उम्मीद है।

उपलब्ध

कब होगा नया अपग्रेड?

कंपनी के सह-संस्थापक ने बताया कि ग्राहक पहले से ही अरट्‌टई का नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आवश्यक एन्क्रिप्शन कोड शामिल है। हालांकि, यह सुविधा परीक्षण पूरा होने और जोहो की ओर से इसे चालू करने तक निष्क्रिय रहेगी। वेंबू ने कहा, "अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कुछ ही दिनों में इसे तैनात करने की योजना बना रहे हैं। यह सभी के लिए एक अनिवार्य अपग्रेड होगा, क्योंकि यह एक बड़ा बदलाव है।"

बदलाव 

यजर्स पर क्या पड़ेगा असर?

एक यूजर @personalfinx ने E2EE के नए आर्किटेक्चर के साथ प्रोटोकॉल-स्तरीय बदलाव के बारे में भी पूछा है, जो पुराने एन्क्रिप्शन मॉडल से अलग हों। इस पर जोहो प्रमुख ने जवाब दिया, "प्रोटोकॉल स्तर का कंटेंट ठीक काम करता है, क्योंकि वह स्थिर कोड है। हमने, जो समस्याएं पहचानी थीं, वे अनिवार्य स्विच ओवर प्रक्रिया में ही थीं और बड़ी फाइल्स के स्थानांतरण में भी। स्विच ओवर प्रक्रिया को अब परिष्कृत कर दिया गया है।"