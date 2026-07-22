क्या खेती का काम भी छीन लेगा AI? वायरल वीडियो ने बढ़ाई चिंता

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक मानव जैसा दिखने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट खेत में हल चलाता दिख रहा है।

इस वीडियो ने लोगों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उन कामों को भी खत्म कर देगा, जिन्हें अभी तक सुरक्षित समझा जाता था।

डेवलपर फिडेक्सकोड ने यह क्लिप एक मजेदार कैप्शन के साथ पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, "तुम्हें खेती में हाथ आजमाना चाहिए, AI टेक जाब्स ले रहा है, दूसरी तरफ AI।" इस पोस्ट के बाद से इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है।