अब युद्ध के मैदान में उतरेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड कुत्ते

अब युद्ध के मैदान में उतरेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड कुत्ते, अमेरिकी कंपनी कर रही तैयारी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:07 am Oct 23, 202610:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका की कंपनी वॉरहाउंड ऐसे कुत्ते तैयार करने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल सेना, पुलिस और आपातकालीन बचाव कार्यों में किया जा सकेगा। कंपनी इसके लिए कुत्तों के जीन में बदलाव करने की तकनीक पर काम कर रही है। इस स्टार्टअप को डिफेंस कंपनी एंडुरिल के सह-संस्थापक पामर लकी और बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज के सह-संस्थापक ने शुरू किया है। कंपनी ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ डॉलर (लगभग 1,900 करोड़ रुपये) की फंडिंग जुटाई है।