यूनाइटेड एयरलाइंस में अब AI बताएगा उड़ान में देरी की वजह टेक्नोलॉजी Jun 03, 2026

यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि अब वह उड़ान में देरी की जानकारी देने के लिए पूरी तरह से जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगा। इस काम के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी।

'हर उड़ान की एक कहानी' नाम का यह प्रोग्राम 2018 में शुरू हुआ था। इसमें 2024 से कुछ AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब यह पूरी तरह से इसी पर ही निर्भर करेगा। यह AI यात्रियों को मैसेज या वीडियो के जरिए उड़ान में देरी की वजह समझाएगा।

एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्कॉट किर्बी ने बताया कि इसका मकसद यात्रियों को हमेशा सही जानकारी से अपडेट रखना और उनके सफर को और भी आसान बनाना है।