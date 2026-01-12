ग्रोक AI को लेकर ब्रिटेन में एक्स के खिलाफ शुरू हुई जांच

चिंता

गैर कानूनी कंटेंट को लेकर गंभीर चिंता

ऑफकॉम ने कहा है कि उसे बेहद चिंताजनक रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ग्रोक AI का इस्तेमाल बिना सहमति के लोगों की अश्लील तस्वीरें बनाने और शेयर करने में किया गया। रेगुलेटर ने यह भी बताया कि कुछ मामलों में बच्चों से जुड़ी यौन प्रकृति की तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटिश कानून के तहत बिना सहमति के इंटिमेट इमेज या बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बनाना और फैलाना गंभीर अपराध माना जाता है।