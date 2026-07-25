ब्रिटेन ने लॉन्च किया ब्रोंटानेक्स मानवरहित लड़ाकू विमान

ब्रोंटानेक्स का मॉड्यूलर डिजाइन ऐसा है कि यह कई अलग-अलग भूमिकाएं निभा सकता है। यह मिसाइलें लॉन्च कर सकता है, दुश्मन के संकेतों को जाम कर सकता है या जमीनी लक्ष्यों पर हमला कर सकता है।

यह पूरी तरह से खुद भी काम कर सकता है या इंसानी कंट्रोल में भी। अभी यह जमीनी परीक्षणों में है। इसके उड़ान परीक्षण 2027 में होने वाले हैं और इसे 2030 तक तैनात करने का लक्ष्य है।

ब्रिटेन सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ पाउंड (करीब 3,800 करोड़ रुपये) का फंड दिया है। यह स्टॉर्म फाइटर प्रोग्राम दर्शाता है कि ब्रिटेन अगली जनरेशन की रक्षा तकनीक में कितनी गंभीरता से निवेश कर रहा है।