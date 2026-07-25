शबाना आजमी स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं

शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ी, स्वाइन फ्लू के बाद आइसोलेशन में भेजी गईं अभिनेत्री

लेखन नेहा शर्मा 11:34 am Jul 25, 202611:34 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ 3 दिन बिताने के बाद दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी शुक्रवार यानी 24 जुलाई को मुंबई के शिवाजी पार्क में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने वाली थीं। हालांकि, स्वाइन फ्लू की चपेट में आने के कारण वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकीं। डॉक्टरों ने उन्हें अब पूरी तरह से आराम करने और आइसोलेशन की सलाह दी है, जिसके चलते उन्हें न चाहते हुए भी इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहना पड़ा।