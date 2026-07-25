दिल्ली प्रदर्शन के बीच 2,500 संदिग्ध की पहचान

दिल्ली प्रदर्शन के बीच 2,500 संदिग्ध की पहचान, शराब की दुकानें और 18 मेट्रो स्टेशन बंद

लेखन गजेंद्र 11:32 am Jul 25, 202611:32 am

क्या है खबर?

दिल्ली में चल रहे छात्रों को प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में शराब की दुकानों को सप्ताहांत में जल्दी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, अब 16 की जगह 18 दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी नहीं है। साथ ही, पुलिस ने आंदोलन में शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2,500 से अधिक लोगों की पहचान की है।