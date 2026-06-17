स्पेस-X ने करीब 5,700 अरब रुपये में खरीदी कर्सर 

दिग्गज कंपनियां करती हैं कर्सर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

एनवीडिया और डेलॉइट जैसी बड़ी कंपनियां कर्सर के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले से ही कर रही हैं। यह प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को अलग-अलग AI मॉडल्स के बीच आसानी से स्विच करने और कोड लिखने की सुविधा देता है। पिछले साल कर्सर की बिक्री एक अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) थी, जो इस साल बढ़कर 4 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) पर पहुंच गई है।

हालांकि, स्पेस-X को कुछ आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पिछले AI प्रोजेक्ट्स से हुए नुकसान भी शामिल हैं। फिर भी, विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे बड़े दांव से कंपनी 2028 तक 160 अरब डॉलर (करीब 15,000 अरब रुपये) का राजस्व हासिल कर सकती है।