टिंडर ने भारत में लॉन्च किया फेस चेक फीचर, स्कैमर्स नहीं दे सकेंगे धोखा
क्या है खबर?
डेटिंग ऐप टिंडर ने भारत में आधिकारिक तौर पर फेस चेक फीचर लॉन्च कर दिया है। यह यूजर्स को स्वाइप शुरू करने से पहले एक वीडियो सेल्फी लेने के लिए कहता है। इसका मकसद यूजर को यह साबित करना होता है कि आप एक असली इंसान हैं न कि कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। वीडियो आपकी प्रोफाइल तस्वीरों से मेल खाता है तो आपको एक नीला फोटो वेरिफाइड बैज मिलेगा, जो टिंडर की प्रामाणिकता की मुहर है।
वास्तिक मैचअप
वास्तविक मैच कराने में करेगा मदद
यह एक छोटा-सा बदलाव है, लेकिन यह भरोसे पर आधारित बड़ा बदलाव ला सकता है। टिंडर की मूल कंपनी मैच ग्रुप में ट्रस्ट और सेफ्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष योएल रोथ कहते हैं, "फेस चेक भारत में ऐसे समय में आ रहा है, जब ऑनलाइन प्रामाणिकता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। यह लोगों को वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक और जरिया देता है।" इससे टिंडर पर असली और नकली प्रोफाइल की पहचान आसान होगी।
बढ़ाेतरी
ऐप की सुरक्षा में होगी और बढ़ोतरी
टिंडर पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन डेटिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए नए-नए टूल पेश करता रहा है। जब कोई संदिग्ध मैसेज भेजता है तो 'आर यू स्योर?' जैसे प्रॉम्प्ट से लेकर ID वेरिफिकेशन के विकल्पों तक ऐप ने यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की। फेस चेक एक परत जोड़ता है, जो व्यक्तिगत और तुरंत महसूस होती है। यह सुविधा भारत में नए यूजर्स के लिए शुरू हुई है और धीरे-धीरे सभी के लिए उपलब्ध होगी।