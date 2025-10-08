टिंडर का फेस चेक फीचर नकली प्राेफाइल की पहचान करने में मदद करेगा

टिंडर ने भारत में लॉन्च किया फेस चेक फीचर, स्कैमर्स नहीं दे सकेंगे धोखा

क्या है खबर?

डेटिंग ऐप टिंडर ने भारत में आधिकारिक तौर पर फेस चेक फीचर लॉन्च कर दिया है। यह यूजर्स को स्वाइप शुरू करने से पहले एक वीडियो सेल्फी लेने के लिए कहता है। इसका मकसद यूजर को यह साबित करना होता है कि आप एक असली इंसान हैं न कि कोई और होने का दिखावा कर रहे हैं। वीडियो आपकी प्रोफाइल तस्वीरों से मेल खाता है तो आपको एक नीला फोटो वेरिफाइड बैज मिलेगा, जो टिंडर की प्रामाणिकता की मुहर है।