IMC 2025: वोडाफोन-आइडिया ने Vi प्रोटेक्ट किया लॉन्च, AI से धोखाधड़ी वाले कॉल का लगेगा पता
लेखन बिश्वजीत कुमार
Oct 08, 2025
03:24 pm
क्या है खबर?

वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहल 'Vi प्रोटेक्ट' लॉन्च की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को स्पैम कॉल, धोखाधड़ी और साइबर खतरों से बचाना है। इस पहल में 2 प्रमुख सिस्टम शामिल हैं (AI आधारित वॉयस स्पैम डिटेक्शन सिस्टम और AI संचालित साइबर डिफेंस और इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम) जो नेटवर्क, उपभोक्ताओं और एंटरप्राइज यूजर्स को एक ही मंच पर सुरक्षा प्रदान करेंगे।

खासियत

वॉयस स्पैम डिटेक्शन सिस्टम की खासियत

Vi का वॉयस स्पैम डिटेक्शन सिस्टम AI मॉडल और ग्राहक फीडबैक की मदद से असली समय में संदिग्ध कॉलों की पहचान करता है। जब कोई शकी नंबर आपको कॉल करता है, तो यूजर की स्क्रीन पर 'संदिग्ध स्पैम' अलर्ट दिखाई देता है। यह सुविधा Vi के नेटवर्क में ही बनी हुई है, जिससे किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मकसद लोगों को सुरक्षित कॉलिंग अनुभव देना है।

सिस्टम  

साइबर सुरक्षा के लिए नया AI सिस्टम  

Vi प्रोटेक्ट के तहत Vi ने अपने नेटवर्क और एंटरप्राइज संचालन की सुरक्षा के लिए AI संचालित साइबर डिफेंस सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम एजेंटिक और जनरेटिव AI मॉडल पर आधारित है, जो साइबर खतरों का पता लगाकर उन्हें 1 घंटे के भीतर नियंत्रित कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यह झूठे अलर्ट कम करता है और 5 चरणों की प्रक्रिया से नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

स्पैम कॉल

60 करोड़ से ज्यादा स्पैम कॉल पकड़ी गईं 

Vi ने बताया कि उसके सुरक्षा सिस्टम ने अब तक 60 करोड़ से ज्यादा स्पैम और स्कैम कॉल तथा मैसेजेस को चिह्नित किया है। कंपनी जल्द ही नई उन्नत रीयल-टाइम URL सुरक्षा सुविधा भी शुरू करने वाली है, जो संदिग्ध और संभावित खतरनाक लिंक को स्कैन और ब्लॉक करेगी। इसके अलावा, Vi ने अपने उद्यम ग्राहकों के लिए इस उन्नत सुरक्षा प्रणाली को भविष्य में और व्यापक विस्तार देने की योजना की भी पुष्टि की है।