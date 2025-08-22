गूगल ने अपने AI मोड में जोड़े ये नए 5 फीचर्स

गूगल ने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सर्च फीचर 'AI मोड' में 5 नए फीचर्स को जोड़ा है। जुलाई में भारत में लॉन्च होने के बाद अब इसे 180 देशों तक विस्तार दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर्स सर्च को साधारण टूल से अधिक स्मार्ट बनाएंगे। अब यह संदर्भ, पसंद और कार्यों को इंसानों के समान समझकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

#1 रेस्टोरेंट बुकिंग हुई आसान AI मोड का सबसे बड़ा अपडेट रेस्टोरेंट बुकिंग की सुविधा है। इसमें यूजर केवल अपनी पसंद की तारीख, समय, व्यंजन या स्थान बताएंगे और यह कई प्लेटफॉर्म्स पर रीयल-टाइम उपलब्धता जांचकर सीधा सुझाव देगा। इससे यूजर्स को अलग-अलग साइट्स पर जानकारी खोजने की परेशानी नहीं होगी। यह फीचर बाहर खाने की योजना को आसान और तेज बनाता है, जिससे लोग कुछ ही सेकंड में टेबल बुक कर सकते हैं।

#2 टिकट और अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग गूगल का मानना है कि AI मोड केवल खाने तक सीमित नहीं रहेगा। जल्द ही इसमें इवेंट टिकट बुक करने, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और स्थानीय कामों को संभालने की सुविधा भी शामिल होगी। कंपनी का लक्ष्य है कि सर्च केवल जानकारी देने वाला साधन न रहकर एक सक्रिय सहायक बने। इस फीचर से यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई जरूरी सेवाओं का फायदा मिलेगा और उनका समय और मेहनत बचेगा।