थ्रेड्स में आएगा 'डियर एल्गो' फीचर, जानिए क्या करेगा यह काम
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर जोड़ रहा है। इसी सिलसिले में कंपनी अब 'डियर एल्गो' नाम का नया फीचर लाने की योजना बना रही है। यह खास फीचर यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार कभी भी फीड बदलने में मदद करेगा। थ्रेड्स पर लोग काफी समय से 'डियर एल्गो' लिखकर एल्गोरिदम से अपनी इच्छाएं जताते रहे हैं।
काम
यह नया फीचर कैसे काम करेगा?
कंपनी के मुताबिक, अगर कोई यूजर किसी पोस्ट में 'डियर एल्गो' लिखता है, तो यह फीचर 3 दिनों तक उसकी पसंद के मुताबिक पोस्ट फीड में दिखाएगा। यानी यूजर चाहे कि किसी चीज को अधिक देखे या कम देखे, एल्गोरिदम उसी अनुसार फीड बदलेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फीचर है और इसके लिए किसी सेटिंग को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक साधारण शब्द फीड को प्रभावित करेगा।
राय
यूजर्स की राय को अहमियत
थ्रेड्स प्रबंधन का कहना है कि वे यूजर्स की पसंद को गंभीरता से ले रहे हैं और यही फीचर इसकी उदाहरण है। अगर किसी यूजर की प्रोफाइल सार्वजनिक है, तो दूसरे लोग उसकी रिक्वेस्ट देख सकेंगे और उससे जुड़ भी सकेंगे। थ्रेड्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और अगस्त, 2025 में इसके 40 करोड़ से ज्यादा मासिक यूजर्स सक्रिय थे। कंपनी अभी इस फीचर की सीमित टेस्टिंग कर रही है।