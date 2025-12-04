थ्रेड्स में आएगा 'डियर एल्गो' फीचर (तस्वीर: अनस्प्लैश)

थ्रेड्स में आएगा 'डियर एल्गो' फीचर, जानिए क्या करेगा यह काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:34 pm Dec 04, 202512:34 pm

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रेड्स यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर जोड़ रहा है। इसी सिलसिले में कंपनी अब 'डियर एल्गो' नाम का नया फीचर लाने की योजना बना रही है। यह खास फीचर यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार कभी भी फीड बदलने में मदद करेगा। थ्रेड्स पर लोग काफी समय से 'डियर एल्गो' लिखकर एल्गोरिदम से अपनी इच्छाएं जताते रहे हैं।