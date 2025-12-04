रूस ने रोलबॉक्स पर लगाया प्रतिबंध

रूस ने दिग्गज गेमिंग प्लेटफॉर्म रोलबॉक्स पर क्यों लगाया प्रतिबंध?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:44 am Dec 04, 202511:44 am

क्या है खबर?

रूस ने अमेरिका के लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोलबॉक्स का एक्सेस देश में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह वही प्लेटफॉर्म है, जिसे 2023 में रूस में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया मोबाइल गेम माना गया था। बुधवार (3 दिसंबर) को सरकारी मीडिया ने बताया कि देश के इंटरनेट नियामक विभाग ने प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद रूसी यूजर्स ने गेम नहीं खुलने की शिकायतें भेजनी शुरू कर दीं।