रूस ने दिग्गज गेमिंग प्लेटफॉर्म रोलबॉक्स पर क्यों लगाया प्रतिबंध?
क्या है खबर?
रूस ने अमेरिका के लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोलबॉक्स का एक्सेस देश में पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह वही प्लेटफॉर्म है, जिसे 2023 में रूस में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया मोबाइल गेम माना गया था। बुधवार (3 दिसंबर) को सरकारी मीडिया ने बताया कि देश के इंटरनेट नियामक विभाग ने प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद रूसी यूजर्स ने गेम नहीं खुलने की शिकायतें भेजनी शुरू कर दीं।
वजह
रूस ने रोलबॉक्स पर क्यों लगाया प्रतिबंध?
रूसी मीडिया रेगुलेटर का कहना है कि रोलबॉक्स बच्चों के लिए खतरनाक कंटेंट से भरा हुआ है और यह उनके नैतिक और मानसिक विकास पर बुरा असर डाल सकता है। नियामक का आरोप है कि गेम में बच्चों का शोषण, निजी तस्वीरें लेने की कोशिश, गलत आदतें सिखाने और हिंसा को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसी कारण सरकार ने इसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। रोलबॉक्स कंपनी ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
अन्य
कई देशों में रोलबॉक्स पर रोक और रूस की सख्त नीति
रोलबॉक्स पहले भी कतर, इराक और तुर्की जैसे देशों में सुरक्षा कारणों से बैन किया जा चुका है। अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना राज्यों में भी इस ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। रूस पहले भी विदेशी प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर चुका है। हाल ही में उसने देश में व्हाट्सऐप जैसे दूसरे लोकप्रिय ऐप्स को भी प्रतिबंधित करने का संकेत दिया है, यह कहते हुए कि ये अपराध रोकने में असफल हो रहे हैं।