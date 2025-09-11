ऐपल आईफोन 17 के इस एक्सेसरी की कीमत है सस्ते स्मार्टफोन से भी अधिक
क्या है खबर?
टेक कंपनी ऐपल ने अपने आईफोन के लिए नया क्रॉसबॉडी स्ट्रैप पेश किया है, जिसकी कीमत 5,900 रुपये रखी गई है। यह स्ट्रैप खास ऐपल केस पर क्लिप करने के लिए बनाया गया है, जिससे यूजर फोन को हाथ में पकड़े बिना आसानी से रख सकता है। ऐपल का दावा है कि यह स्ट्रैप हल्का, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। कंपनी का यह प्रोडक्ट पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है।
फीचर्स
डिजाइन और इस्तेमाल में खास फीचर्स
यह स्ट्रैप 100 रीसाइकल किए गए PET यार्न से तैयार किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसमें लचीले मैग्नेट और स्टेनलेस स्टील का स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, जिससे इसकी लंबाई को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। इसे 108 सेंटीमीटर से 208 सेंटीमीटर तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे यह अलग-अलग शरीर के आकार पर फिट बैठता है। यह डिजाइन फोन को सुरक्षित और आरामदायक ढंग से ले जाने में मदद करता है।
कीमत
प्रीमियम कीमत और ग्राहकों की राय
बॉक्स में केवल स्ट्रैप ही दिया जा रहा है, कोई अतिरिक्त गैजेट या चार्जर शामिल नहीं है। कई लोग इसे एक स्टाइलिश और उपयोगी एक्सेसरी मानते हैं, जबकि कुछ इसे ज्यादा महंगा बता रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि इस कीमत में एक बेसिक स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है। ऐपल ने फिर भी एक साधारण एक्सेसरी को प्रीमियम प्रोडक्ट बना कर चर्चा का विषय जरूर बना दिया है।