ऐपल ने लॉन्च किया नया क्रॉसबॉडी स्ट्रैप

ऐपल आईफोन 17 के इस एक्सेसरी की कीमत है सस्ते स्मार्टफोन से भी अधिक

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:04 pm Sep 11, 202505:04 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी ऐपल ने अपने आईफोन के लिए नया क्रॉसबॉडी स्ट्रैप पेश किया है, जिसकी कीमत 5,900 रुपये रखी गई है। यह स्ट्रैप खास ऐपल केस पर क्लिप करने के लिए बनाया गया है, जिससे यूजर फोन को हाथ में पकड़े बिना आसानी से रख सकता है। ऐपल का दावा है कि यह स्ट्रैप हल्का, मजबूत और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। कंपनी का यह प्रोडक्ट पहले से ही लोगों का ध्यान खींच रहा है।