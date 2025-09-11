यूट्यूब ने नया AI डबिंग फीचर किया पेश, क्रिएटर्स के लिए होगा उपयोगी

यह सुविधा गूगल के जेमिनी मॉडल की मदद से काम करती है, जो अनुवाद को ऑटोमैटिक बनाता है और क्रिएटर के लहजे व भाव को बनाए रखता है। पायलट प्रोजेक्ट में मिस्टर बीस्ट, मार्क रॉबर्ट और जेमी ओलिवर जैसे बड़े क्रिएटर्स शामिल रहे हैं। जेमी ओलिवर के चैनल पर इस फीचर के बाद व्यूज 3 गुना बढ़ गए। मार्क रॉबर्ट ने एक वीडियो में 30 तक भाषा ट्रैक जोड़े, जिससे अलग-अलग देशों के दर्शक आसानी से जुड़ पाए।

पहुंच

बढ़ती वैश्विक पहुंच

यूट्यूब का उद्देश्य भाषाई रुकावटों को कम करना और कंटेंट को हर जगह के दर्शकों तक पहुंचाना है। जिन क्रिएटर्स ने यह फीचर अपनाया है, उनके व्यूज का 25 प्रतिशत हिस्सा गैर-प्राथमिक भाषाओं से आ रहा है। इससे यह साफ है कि लोग अपनी भाषा में कंटेंट देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आने वाले हफ्तों में इस सुविधा के पूरी तरह शुरू होने के बाद क्रिएटर्स को नए बाजार मिलेंगे और दर्शकों को ज्यादा विविध और व्यक्तिगत अनुभव मिलेगा।