गूगल जेमिनी पर टेम्पररी चैट फीचर लॉन्च किया गया है (तस्वीर: एक्स/@thealexbanks)

जेमिनी पर सभी के लिए शुरू हुआ 'टेम्पररी चैट' फीचर, जानिए क्या है इसकी खासियत

क्या है खबर?

गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप जेमिनी ने 'टेम्पररी चैट' नाम से एक नया फीचर पेश किया है। इस अपडेट की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी। अब इसे एंड्रॉयड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म पर पर्सनल यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। यह फीचर कुछ चैट को यूजर के हिस्ट्री में दिखने या मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोककर अधिक गोपनीयता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।