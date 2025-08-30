जेमिनी पर सभी के लिए शुरू हुआ 'टेम्पररी चैट' फीचर, जानिए क्या है इसकी खासियत
क्या है खबर?
गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप जेमिनी ने 'टेम्पररी चैट' नाम से एक नया फीचर पेश किया है। इस अपडेट की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी। अब इसे एंड्रॉयड, iOS और वेब प्लेटफॉर्म पर पर्सनल यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। यह फीचर कुछ चैट को यूजर के हिस्ट्री में दिखने या मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने से रोककर अधिक गोपनीयता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
उपयोग
कैसे करें फीचर का उपयोग?
'टेम्पररी चैट' का उपयोग करने के लिए यूजर्स को वेब या मोबाइल इंटरफेस पर साइड पैनल खोलना होगा। सर्च फील्ड के नीचे 'न्यू चैट' के बगल में गोलाकार डैश्ड मैसेज बबल आइकन दिखाई देगा। इस विकल्प को चुनने के बाद यूजर ऐसी चैट शुरू कर सकते हैं, जो उनकी हालिया चैट या जेमिनी ऐप गतिविधि में दिखाई नहीं देंगी। इससे सुरक्षित और प्रतिक्रियाशील चैट सुनिश्चित करने के लिए इन्हें 72 घंटों तक अस्थायी रूप से संग्रहीत किया जाता है।
प्रतिबंध
क्या है फीचर के उपयोग में प्रतिबंध?
यह सुविधा कुछ प्रतिबंधों के साथ आती है। यूजर उपयोगकर्ता Gems, कनेक्टेड ऐप्स या सर्विसेज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिनके लिए जेमिनी ऐप गतिविधि सेटिंग चालू होना आवश्यक है। इसके साथ ही व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या इन चैट में भविष्य के लिए जानकारी सेव नहीं सकते हैं। इसके अलवा टेम्पररी चैट में प्रतिक्रिया के बारे में फीडबैक नहीं दिया जा सकता है। यह सुविधा फिलहाल कार्यालय या स्कूल अकाउंट के लिए उपलब्ध नहीं है।