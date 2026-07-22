चीनी कंपनियों पर अमेरिकी AI मॉडल्स की नकल करने का आरोप

असल मुद्दा 'डिस्टिलेशन' का है। इसमें एक कंपनी दूसरे मॉडल से मिले आउटपुट की नकल करके अपने AI को ट्रेनिंग देती है।

एंथ्रोपिक का आरोप है कि अलीबाबा ने एक बड़ा 'डिस्टिलेशन अटैक' किया है, वहीं, OpenAI अपने काम की बेहतर सुरक्षा चाहता है।

इसी दौरान, चीन की मूनशॉट AI ने हाल ही में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसने टेस्टिंग में अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को भी पीछे छोड़ दिया है।

इन सब के बावजूद अमेरिका और चीन अभी भी सितंबर में AI को लेकर बातचीत की योजना बना रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब OpenAI और एंथ्रोपिक दोनों अपने AI को ट्रेनिंग देने के तरीके को लेकर अपने ही देश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।