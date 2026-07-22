चीनी कंपनियों पर अमेरिकी AI मॉडल्स की नकल करने का आरोप
अमेरिकी वित्त मंत्रालय इन आरोपों की जांच कर रही है कि कुछ चीनी कंपनियां OpenAI और एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स का इस्तेमाल बिना इजाजत कर रही हैं।
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सबूत के तौर पर बताया कि अमेरिका में बने मॉडल्स के वॉटरमार्क चीनी सिस्टम्स में दिख रहे हैं और इसे 'अस्वीकार्य' कहा।
अलीबाबा पर डिस्टिलेशन का आरोप
असल मुद्दा 'डिस्टिलेशन' का है। इसमें एक कंपनी दूसरे मॉडल से मिले आउटपुट की नकल करके अपने AI को ट्रेनिंग देती है।
एंथ्रोपिक का आरोप है कि अलीबाबा ने एक बड़ा 'डिस्टिलेशन अटैक' किया है, वहीं, OpenAI अपने काम की बेहतर सुरक्षा चाहता है।
इसी दौरान, चीन की मूनशॉट AI ने हाल ही में एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसने टेस्टिंग में अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को भी पीछे छोड़ दिया है।
इन सब के बावजूद अमेरिका और चीन अभी भी सितंबर में AI को लेकर बातचीत की योजना बना रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब OpenAI और एंथ्रोपिक दोनों अपने AI को ट्रेनिंग देने के तरीके को लेकर अपने ही देश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं।