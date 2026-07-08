अमेरिकी नौसेना ने खरीदा पानी के भीतर चलने वाला रोबोट, खतरनाक कामों को देगा अंजाम

खराब मौसम में भी बेहतर काम करता है रोबोट

450 पाउंड (लगभग 204 किलोग्राम) का यह रोबोट बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए बना है। इसे बिना किसी खास औजार के सिर्फ 2 लोग ही तैनात कर सकते हैं।

यह रोबोट अपने साथ 91 किलोग्राम तक माइन-डिटेक्शन उपकरण और सेंसर ले जाने की क्षमता रखता है। साथ ही, खराब मौसम और ऊंची लहरों के बावजूद अपना काम बखूबी करता है।

ग्रीनसी IQ के डेनिस डोन का कहना है कि इन अभियानों को रोबोट की मदद से ऑटोमैटिक करने से कई जानें बच रही हैं और इससे इसमें शामिल हर व्यक्ति के लिए काम काफी सुरक्षित हो जाता है।