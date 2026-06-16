थाइमस निकालने से मौत और कैंसर का दोगुना खतरा, अध्ययन में हुआ खुलासा टेक्नोलॉजी Jun 16, 2026

एक नया अध्ययन बताता है कि जिन वयस्कों के शरीर से थाइमस ग्रंथि को हटाया जाता है तो उनमें अगले 5 सालों में मौत का खतरा लगभग दोगुना हो जाता है।

इतना ही नहीं कैंसर होने की संभावना भी दोगुनी हो जाती है। यह शोध उस पुरानी धारणा को गलत साबित करती है कि बचपन के बाद थाइमस का शरीर में कोई खास काम नहीं बचता।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ. डेविड स्कोडेन का कहना है कि यह ग्रंथि अब भी शरीर की रक्षा करने वाली इम्यून सेल्स बनाने में अहम भूमिका निभाती है।

इसलिए, सर्जनों को सलाह दी गई है कि अगर, संभव हो तो इस ग्रंथि को शरीर में ही रहने देने की कोशिश करें।