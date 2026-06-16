'कल्कि 2' में आलिया भट्‌ट के शामिल होने की चर्चा

'कल्कि 2' पर निर्माताओं का बड़ा दांव, आलिया भट्‌ट को चुपचाप कर लिया शामिल?

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Jun 16, 202611:21 am

क्या है खबर?

प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल रिलीज से पहले काफी चर्चा बटोर रहा है। हैदराबाद में इसकी शूटिंग पहले ही चुपचाप शुरू हो चुकी है। अब नए अपडेट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि सीक्वल से आलिया भट्‌ट का नाम जो जुड़ने लगा है। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अभिनेत्री एक खास किरदार निभाने के लिए फिल्म से जुड़ेंगी। इस अपडेट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया है।