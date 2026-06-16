अमेरिका-ईरान समझौते पर ट्रंप-वेंस और गलिबाफ ने किए डिजिटल हस्ताक्षर

अमेरिका-ईरान समझौते पर ट्रंप-वेंस और गलिबाफ ने किए डिजिटल हस्ताक्षर, अब स्विट्जरलैंड में औपचारिकता

लेखन गजेंद्र 10:52 am Jun 16, 202610:52 am

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की जिन शर्तों पर सहमति बनी है, उस पर दोनों पक्षों के डिजिटल हस्ताक्षर हो गए हैं। यह खुलासा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। अब 19 जून शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह होगा, जिसमें उच्च पदस्थ अमेरिकी और ईरानी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।