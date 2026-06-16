अशोक शर्मा को मिली इंडिया-A टीम में जगह, जानिए किसकी जगह किया शामिल
क्या है खबर?
राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को श्रीलंका में चल रही वनडे त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंडिया-A टीम में शामिल किया गया है। 23 वर्षीय अशोक चोटिल युधवीर सिंह की जगह लेंगे और दंबुला में टीम से जुड़ेंगे। अशोक का चयन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद हुआ है, जहां उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट चटकाए थे। नीलामी में गुजरात टाइटंस (GT) ने उन्हें 90 लाख रुपये में खरीदा था।
सफर
अशोक का IPL से इंडिया-A तक का सफर
अपनी तेज गेंदबाजी से प्रसिद्धि पाने वाले अशोक ने राजस्थान की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी-2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह 10 पारियों में 15.63 की औसत से 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उनके IPL करियर की शुरुआत 2022 में हुई जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 55 लाख में खरीदा था। हालांकि, उन्होंने हाल ही में 2026 सीजन में GT के साथ अपना डेब्यू किया।
सफलता
अशोक को कमिंस की सलाह से मिली सफलता
अशोक ने हमेशा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस द्वारा KKR में साथ रहते हुए दी गई सलाह का पालन किया है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में TOI से कहा था, "मैंने कभी अपनी गति धीमी करने के बारे में नहीं सोचा। मैं बस अपनी गति बनाए रखना चाहता था और सही लेंथ पर गेंद डालना चाहता था।" उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा कि आपकी ताकत क्या है? हर गेंदबाज की कोई न कोई ताकत होती है।"
करियर
कैसा रहा है अशोक का घरेलू क्रिकेट करियर?
अशोक ने तमिलनाडु के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट चटकाए थे। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ 2 और कर्नाटक के खिलाफ 3/43 के शानदार आंकड़े दर्ज किए थे। उनकी गति 150 किमी/घंटा तक रहती है। इससे पहले वह नेट बॉलर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उनके नाम 14 प्रथम श्रेणी विकेट और 13 लीस्ट-A विकेट भी हैं। IPL 2025 में वह राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा थे, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला था।