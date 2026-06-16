अशोक शर्मा को मिली इंडिया-A टीम में जगह, जानिए किसकी जगह किया शामिल

सफर

अशोक का IPL से इंडिया-A तक का सफर

अपनी तेज गेंदबाजी से प्रसिद्धि पाने वाले अशोक ने राजस्थान की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी-2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। वह 10 पारियों में 15.63 की औसत से 22 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे और 11 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। उनके IPL करियर की शुरुआत 2022 में हुई जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 55 लाख में खरीदा था। हालांकि, उन्होंने हाल ही में 2026 सीजन में GT के साथ अपना डेब्यू किया।