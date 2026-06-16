NEET परीक्षा से 6 दिन पहले राजस्थान के सीकर में 22 वर्षीय अभ्यर्थी ने जान दी

NEET परीक्षा से 6 दिन पहले राजस्थान के सीकर में 22 वर्षीय अभ्यर्थी ने जान दी

लेखन गजेंद्र 11:12 am Jun 16, 202611:12 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 की 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा से पहले राजस्थान के सीकर में एक 22 वर्षीय अभ्यर्थी ने अपनी जान दे दी। छात्र की पहचान झुंझुनू के नवलगढ़ निवासी उमेश माली के रूप में हुई है। वह उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन, छोटे भाई और मां के साथ फ्लैट में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था। उसका शव कमरे में चुन्नी के सहारे पंखे से लटका पाया गया।