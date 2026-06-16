एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो प्रमुख ने दिया इस्तीफा

छंटनी की आशंकाओं के बीच एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो प्रमुख ने दिया इस्तीफा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:44 am Jun 16, 202610:44 am

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन एक्सबॉक्स में एक बार फिर बड़े बदलाव की खबरें सामने आई हैं। द गेम बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो के प्रमुख क्रेग डंकन इस हफ्ते अपना पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने अक्टूबर, 2024 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। अगर ऐसा होता है तो दो साल में एक्सबॉक्स गेम स्टूडियो को तीसरा नया प्रमुख मिलेगा। साथ ही कंपनी में एक और बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की अटकलें भी तेज हो गई हैं।