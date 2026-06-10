एलन मस्क की xAI और SpaceX के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला 

मुकदमे में MZX टेक का नाम भी शामिल

इस मुकदमे में MZX टेक का नाम भी शामिल किया गया है, जो xAI की एक सहायक कंपनी है। यह नया मामला NAACP द्वारा पहले दायर किए गए एक मुकदमे के बाद आया है, जिसमें इसी प्लांट में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। संभावना है कि इस मामले पर जल्द ही संघीय सरकार का ध्यान भी जाएगा।

लोगों की परेशानी को समझाते हुए वकील रॉबर्ट विगुल ने कहा, "हमारे घर दुनिया की परेशानियों से बचने के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह होने चाहिए, लेकिन जब उनमें 24 घंटे शोर होता है तो यह एक अच्छे और सभ्य जीवन की बुनियादी शांति हमसे छीन लेता है।"

गौरतलब है कि मस्क को इन दोनों ही मुकदमों में आरोपी के तौर पर नामित नहीं किया गया है।